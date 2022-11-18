Okullarda Yeni Salgın Endişesi

Hademelerin toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşma hakları için haftalardır sürdürdüğü grev nedeniyle Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların birçoğunda uzun zamandır temizlik yapılmıyor

Birçok okul pislikten geçilmiyor. Neredeyse kullanılamaz hale gelen okul tuvaletlerine kokudan girilmiyor. Çocukların teneffüs saatlerinde kullandığı alanlar da çöpten geçilmiyor. Öğretmen ve öğrencilerin sağlığı tehlike altına girerken bulaş riski ise kapıda

Çocukları Arabahmet İlkokulu’nda öğrenim gören veliler ise dün sabah okul önünde toplantı. Okul tuvaletlerini pislikten kullanamayan çocukların tuvaletlerini üstlerine yaptıklarını ve eve perişan döndüklerini söyleyen veliler çocuklarını Pazartesi itibariyle okula göndermeyeceklerini açıkladı.

Tabipler Birliği, okullarda sınıfların tuvaletler ile lavaboların bakım ve temizlikten yoksun olduğuna dikkat çekti ve okulların yeni salgınların merkezi olabileceği konusunda uyardı

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18/11/2022 10:02