Okullardaki pozitif ve temaslı sayısı açıklandı

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı sendikal pltaformun düzenlediği eylemde basına açıklamalarda bulundu. Elcil ve Elmalı, Covid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı duruma düşen öğretmen ve öğrencilerin sayısını paylaştı.

Elcil: 183 öğrenci pozitif

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Salı günü elde edilen verilere göre 35 öğretmen ve 183 öğrencinin pozitif olduğunu söyledi.

Elcil, 159 öğretmen ve 593 öğrencinin temaslı olduğunu ifade etti. Elcil ayrıca 30 sınıfın kapalı olduğunu vurguladı.

Elmalı: 38 sınıf kapandı

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da 480 öğrenci ve öğretmenin pozitif olduğunu dile getirdi.

1060 öğrenci ve öğretmenin temaslı olduğuna dikkat çeken Ozan Elmalı 38 sınıfın kapandığını kaydetti

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06/01/2022 10:59