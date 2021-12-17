Okullardaki vaka sayıları açıklandı
17/12/2021
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
|
17 Aralık 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
|
Covid-19 Pozitif
|
Covid-19 Temaslı
|
Öğrenci
|
Öğretmen
|
Personel
|
Öğrenci
|
Öğretmen
|
Personel
|
İlköğretim Dairesi
|
114
|
6
|
2
|
477
|
21
|
5
|
Genel Ortaöğretim Dairesi
|
182
|
20
|
19
|
589
|
54
|
19
|
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
|
33
|
11
|
4
|
217
|
21
|
0
|
TOPLAM
|
329
|
37
|
25
|
1283
|
96
|
24
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,66