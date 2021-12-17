Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

17 Aralık 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu Covid-19 Pozitif Covid-19 Temaslı Öğrenci Öğretmen Personel Öğrenci Öğretmen Personel İlköğretim Dairesi 114 6 2 477 21 5 Genel Ortaöğretim Dairesi 182 20 19 589 54 19 Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 33 11 4 217 21 0 TOPLAM 329 37 25 1283 96 24

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,66

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17/12/2021 12:03