Okullardaki vaka sayıları açıklandı

ads ads ads ads
17/12/2021

ads
ads
ads
Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

 

17 Aralık 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

114

6

2

477

21

5

Genel Ortaöğretim Dairesi

182

20

19

589

54

19

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

33

11

4

217

21

0

 TOPLAM

329

37

25

1283

96

24

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,66

 

 

 

17/12/2021 12:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Okullar, vaka sayıları, COVİD
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.