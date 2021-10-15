Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

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15/10/2021

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Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son bir haftada, toplam 223 öğrenci, 18 öğretmen ve 9 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, bu sürede, toplam 536 öğrenci, 43 öğretmen ve 10 personelin ise temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayıları şu şekilde verildi:

“İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 98 öğrenci, 10 öğretmen, 6 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 113 öğrenci, 6 öğretmen, 2 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 12 öğrenci ve 2 öğretmen ve 1 personelin Covid-19 testi pozitif.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 122 öğrenci, 20 öğretmen, 7 personel, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 360 öğrenci, 15 öğretmen, 3 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 54 öğrenci ve 8 öğretmen Covid-19 temaslısı.”

Güncel rakamlar şöyle;

15/10/2021 12:52
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TAGS: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, vaka, vaka sayıları, okul, koronavirüs, covid-19
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