Okullardaki vaka sayıları açıklandı
18/03/2022
Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
|
18 MART 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
|
Kapanan Sınıf Sayısı
|
Covid-19 Pozitif
|
Covid-19 Temaslı
|
Öğrenci
|
Öğretmen
|
Personel
|
Öğrenci
|
Öğretmen
|
Personel
|
İlköğretim Dairesi
|
266
|
45
|
1
|
177
|
9
|
0
|
4
|
Genel Ortaöğretim Dairesi
|
413
|
65
|
10
|
148
|
10
|
0
|
0
|
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
|
54
|
20
|
2
|
21
|
5
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
733
|
130
|
13
|
346
|
24
|
0
|
4
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,48