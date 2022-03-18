Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

18 MART 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu Kapanan Sınıf Sayısı Covid-19 Pozitif Covid-19 Temaslı Öğrenci Öğretmen Personel Öğrenci Öğretmen Personel İlköğretim Dairesi 266 45 1 177 9 0 4 Genel Ortaöğretim Dairesi 413 65 10 148 10 0 0 Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 54 20 2 21 5 0 0 TOPLAM 733 130 13 346 24 0 4

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,48





Bu habere tepkiniz:



18/03/2022 12:56