Okullardaki vaka sayıları açıklandı

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18/03/2022

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Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

18 MART 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

266

45

1

177

9

0

4

Genel Ortaöğretim Dairesi

413

65

10

148

10

0

0

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

54

20

2

21

5

0

0

 TOPLAM

733

130

13

346

24

0

4

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,48


 

18/03/2022 12:56
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TAGS: Okull, vaka sayıları, kktc
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