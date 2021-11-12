Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

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12/11/2021

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Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,33

 

13 Eylül – 12 Kasım (8 Haftalık) Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu

12/11/2021 13:22
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TAGS: Eğitim Bakanlığı okul, koronavirüs, Okul Koronavirüs Tablosu, covid-19covid
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