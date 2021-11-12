Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
12/11/2021
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,33
13 Eylül – 12 Kasım (8 Haftalık) Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu