Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,33

13 Eylül – 12 Kasım (8 Haftalık) Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu

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12/11/2021 13:22