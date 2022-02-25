Okullardaki vaka sayıları açıklandı
25/02/2022
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bu hafta toplam 800 öğrenci, 120 öğretmen ve11 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’na okul idarelerinden gelen bilgilere göre 1646 öğrenci, 64 öğretmen ve 6 personel ise temaslı.
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,57
Covid-19 pozitif olan öğrencilerin 206’sı ilköğretim, 494’ü genel ortaöğretim, 100’ü ise mesleki teknik öğretimde.
Covid-19 pozitif öğretmenlerin ise 26’sı ilköğretim, 76’sı ortaöğretim, 18'i de teknik öğretimde.