Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

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15/04/2022

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Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta boyunca okullarda 390  öğrenci,  65 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.
Bakanlığın, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda açıkladığı okullardaki güncel vaka sayılarına göre, 97 öğrenci, 11 öğretmen, ve 1 personel ise temaslı. 
Kapanan sınıf sayısı ise 1.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı da yüzde 0.78 olarak duyuruldu.

15/04/2022 13:46
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TAGS: Koronavirüs, okul, covid-19, ölüm, haber, kıbrıs, kkktc
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