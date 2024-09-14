Okulların açılması ertelendi

Bakanlar Kurulu, öğretmen atama süreçlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle okulların açılma tarihini 1 hafta erteledi.

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14/09/2024

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Okulların açılması ertelendi

Bakanlar Kurulu, öğretmen atamalarının tamamlanmadığı gerekçesiyle ilk ve orta dereceli okullarda 2024-25 Öğretim Yılı'nın açılışını bir hafta erteledi.

Okullar 23 Eylül Pazartesi açılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, öğretmen atamalarının henüz tamamlanmamış olması ve halen devam etmesi nedeniyle, İlköğretim Dairesi Müdürüğü, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı tüm devlet okullarında akademik çalışma takviminde belirtilen 2024-25 öğretim yılı 23 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda yeni ders yılının 16 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyordu.

 

Karar şöyle:

14/09/2024 16:50
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TAGS: okul, bakanlar kurulu, erteleme
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