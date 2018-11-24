Okutan, Atakan için taziye mesajı yayınladı...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanı Niyazi Okutan, 2005- 2008 yılları arasında birlikte görev aldığı merhum Halil Atakan için taziye mesajı yayınladı.

Okutan’ın mesajı şöyle:

1960’lı yıllardan itibaren Kıbrıs Türk Futboluna yönetici olarak, unutulmaz hizmetler veren değerli bir yol arkadaşımızı, futbol emekçisini kaybettik. Halil Atakan, Ahmet Sami Topcan ile birlikte başladığı futbola hizmet serüvenini, sağlığı el verdiğince devam ettirdi. Bu tarzda, emeğini esirgemeyen, toplumsal düşünen, karşılıksız hizmet eden insanlarımızı asla unutmamamız gerekiyor. Biz, üç yıl birlikte görev aldık. Görev aşkı, disiplini, ekip ruhuna olan bağlılığı, ve elbette Kıbrıs Türk gençliğine hizmet aşkı bizleri hep etkiledi. Halil Atakan gibi isimsiz futbol emekçilerini her zaman sevgi ve saygı ile anmaya devam edeceğiz. Mekanı cennet olsun.”