Okyanus ve Doruk'tan Yetkililere Mektup: Köy Yolları İçin Sesimizi Duyun

Şahinler köyünde yaşayan iki küçük çocuk, Okyanus Aztekin ve Doruk Aksoy, köylerindeki yol sorununa dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı'na el yazısıyla bir mektup gönderdi.

Mektupta, yolların olmaması nedeniyle bisikletlerinin tekerleklerinin sürekli patladığını ve benzeri pek çok sıkıntı yaşadıklarını belirten çocuklar, köydeki ulaşım probleminin hayatlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Çocuklar, yolların yapılması için yetkililerden acil yardım talep etti.

"Yollarımızın kısa bir zamanda yapılmasını arz ediyoruz," şeklinde sona eren mektup, Okyanus ve Doruk'un yanı sıra tüm Şahinler köyü halkının imzasını taşıyor. Küçük yaşlarına rağmen köylerinin sorunlarına duyarsız kalmayan bu çocukların mektubu İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yanıtı bekliyor.