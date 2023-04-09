Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) alınan bilgilere göre, okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, uydu kayıtları başladığından beri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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09/04/2023

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Okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı rekor kırdı

NOAA ve Maine Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan okyanus sıcaklıkları ölçümlerine göre, nisan ayında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklıkları, 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 derece oldu.

 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

 

Uydu kayıtlarının başladığı zamandan itibaren tutulan kayıtlara göre 6 Nisan'da uydular tarafından tespit edilen sıcaklığın bir rekor olduğu görüldü.

09/04/2023 20:00
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TAGS: Okyanus yüzeyi, sıcaklık, haber
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