Okyunus, Teminatla serbest bırakıldı!

Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde kıskançlık sebebiyle kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettikten sonra dışarıya çıkıp havaya 2 el ateş eden 117 promil alkollü zanlı Hasan Okyunus dün yeniden Girne’de yargıç huzuruna çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen duruşmada, Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, yeminli şahadet vererek, olayın detaylarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Çamlıbelli, zanlı Hasan Okyunus’un “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve Kullanmak”, “Meskûn Mahalde Ateş Açmak”, “Ciddi Darp” ve “Sarhoşluk” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Çamlıbelli, 21 Nisan saat 04.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Hacı Ali Sitesi No:38/C adresinde kız arkadaşıyla kıskançlık yüzünden tartışan 117 promil içki tesiri altında olan zanlının, kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettiğini ve daha sonra dışarıya çıkıp tasarrufunda bulunan çifte bindirikli tüfek ile havaya iki el ateş ettiğini ifade etti. Zanlının olaydan sonra tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemeü, zanlının 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.