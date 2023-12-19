Olay kararın faturası Manchester City oyuncularına çıktı

Manchester City, 3 Aralık'taki Tottenham Hotspur mücadelesi sırasında oyuncularının maç hakeminin etrafını sarması sebebiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 120 bin pound para cezasına çarptırıldı.

Simon Hooper'ın kararına şiddetli tepki gelmişti

Ev sahibi ekibin oyuncuları, maçın son anlarında Jack Grealish'in kaleye doğru ilerlediği sırada Erling Haaland'a yapılan faul nedeniyle oyunu durduran hakem Simon Hooper'ın etrafını sarmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Manchester City Kulübü'nün oyuncularının hakeme karşı uygunsuz bir şekilde davrandığını kabul ettiği ve kararın bağımsız bir komisyon tarafından alındığı belirtildi.