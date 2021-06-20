Olay sonucu 6 kişi yaralı…

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20/06/2021

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Olay sonucu 6 kişi yaralı…

ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişinin kamyonuyla bisiklet yarışına dalması sonucu aralarında yarışçıların olduğu 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, Arizona'ya bağlı Show Low kasabasında yerel saatle 07.25'te kamyon sürücüsünün bisiklet yarış parkuruna daldığını duyurdu.

Olay yerinden kamyonuyla kaçan saldırgan vurularak yakalandı, saldırıda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun daldığı yarış alanındaki çok sayıda bisiklet hasar görürken yarışçılara ait bisiklet kaskları ve ayakkabılar etrafa saçıldı.

Saldırganın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kasaba Sözcüsü Grace Payne, basına yaptığı açıklamada, "(Saldırının) Nedenini bilmiyoruz." dedi.

20/06/2021 15:35
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