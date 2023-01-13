Olay yerinden kaçtı, polisten kaçamadı
13/01/2023
Mehmet KARA- Özel haber
Ülkemizde meydana gelen kazaların ardından olay yerinden kaçmak adeta moda oldu.
Kaza sonras arkalarına bile bakmadan kaçan sürücüler, trafik şube ekiplerinden kaçamıyor.
Gönyeli’de 2 gün önce gece saat 23. 15 sıralarında meydana gelen kazada lüks aracıyla tabela ile elektrik direğine çarparak zarra uğratıp olay yerinden kaçan yabancı uyruklu sürücü, tespit edildi.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilen Sudan uyruklu sürücü Dai Mın Dai Mohamed, gözaltına alındı.
Söz konusu şahsın aleyhinde yasal işlem başlatılırken, konu araç polis merkezine götürüldü.