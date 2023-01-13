Olay yerinden kaçtı, polisten kaçamadı

ads ads ads ads
13/01/2023

ads
Olay yerinden kaçtı, polisten kaçamadı

Mehmet KARA- Özel haber

Ülkemizde meydana gelen kazaların ardından olay yerinden kaçmak adeta moda oldu.

Kaza sonras arkalarına bile bakmadan kaçan sürücüler, trafik şube ekiplerinden kaçamıyor.

Gönyeli’de 2 gün önce gece saat 23. 15 sıralarında meydana gelen kazada lüks aracıyla tabela ile elektrik direğine çarparak zarra uğratıp olay yerinden kaçan yabancı uyruklu sürücü, tespit edildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilen Sudan uyruklu sürücü Dai Mın Dai Mohamed, gözaltına alındı.

Söz konusu şahsın aleyhinde yasal işlem başlatılırken, konu araç polis merkezine götürüldü.

13/01/2023 19:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Olay yerinden kaçtı, polisten kaçamadı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.