Olayla bağlantılı bir kişi aranıyor

Demirhan’da kullanımındaki araçta 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Ahmet Deniz, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, aranan şahıs olan Ahmet Deniz’in 7 Kasım 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında Demirhan’da kullanımındaki araçta Cürümleri Önleme Şubesi ekibince tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aracında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlının söz konusu maddeyi aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini söyleyen polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için bir gün ek tutukluluk talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:

