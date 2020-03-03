Olayla bağlantılı bir kişi aranıyor

Lefkoşa’da ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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03/03/2020
HK

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Olayla bağlantılı bir kişi aranıyor

Lefkoşa’da ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

ELBİSE DOLABINDA HİNTKENEVİRİS

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 2 Mart tarihinde zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka’nın ikametgâhında yapılan aramada elbise dolabında bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. 

İTİRAF ETTİ: 100 TL'YE ALMIŞ

Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde konu maddeyi Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 100 TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

03/03/2020 16:19
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TAGS: Kennedy Chukukwi Uwalaka, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri, uyuşturucu
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