Olayla bağlantılı bir kişi aranıyor
Lefkoşa’da ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
03/03/2020
HK
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Lefkoşa’da ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
ELBİSE DOLABINDA HİNTKENEVİRİS
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 2 Mart tarihinde zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka’nın ikametgâhında yapılan aramada elbise dolabında bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.
İTİRAF ETTİ: 100 TL'YE ALMIŞ
Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde konu maddeyi Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 100 TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)