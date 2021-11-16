Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı…

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bugün Ergazi köyünde bir evde ve ağılda yaptığı operasyonda kanunsuz ateşli silah, mermi ve eski eser ele geçirildi olayla ilgili 68 yaşındaki O.H. tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Ergazi'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.H. (E-68)'nin ikametgahında ve ağılında yapılan aramada; 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, muhtelif ebatlarda toplam 13 adet canlı mermi, 1 adet hava tüfeği, 150 adet saçma, 108 adet av tüfeği fişeği, kilise malzemesi olan 1 adet asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden mamul eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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16/11/2021 20:48