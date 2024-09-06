Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı…

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün saat 10.00 sıralarında, 59 yaşındaki V.S.F polislerin kendisine ceza kestiği sırada bir köpeği tekmeledi.

V.S.F kendisini uyaran polislere küfür etti ardından arkadaşları 62 yaşındaki M.Ş. ve 58 yaşındaki O.C. ile birlikte polisleri darp etti.

Polisten yapılan açıklamada V.S.F, M.Ş ve O.C hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polisin açıklaması şöyle:

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol maksatlı durdurulan motosiklet sürücüsü V.S.F. (E-59), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak suçundan rapor edileceği sırada, kontrol yerinde bulunan köpeğe tekme attığı gerekçesiyle kendisini uyaran görevli polislere küfür ettikten sonra, arkadaşları M.Ş. (E-62) ve O.C.(K-58) ile bir taraf olup, görevli iki polis memurunun vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle polisleri darp edip, görevlerinden men etmişler ve yüksek sesle bağırıp çağırarak da çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.