Olayla ilgili iki kişi tutuklandı

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05/12/2021

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Olayla ilgili iki kişi tutuklandı

Girne’de, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde, bugün saat 05.00 sıralarında, A.Ö.(E-38) 112 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle, acil serviste görevli C.Y.(E-29)’nin sol yanağına tokat atmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etti.

V.Ö.(K-31) ise 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, acil servisin muayene odasında asma tavana monteli olan perdeyi kasten ve kanunsuz olarak tutup çekmek suretiyle asma tavanın sökülmesine sebep olup kasti hasara uğrattı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken polisin soruşturması sürüyor.

05/12/2021 11:20
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TAGS: Olayla ilgili iki kişi tutuklandı, doktora tokat,
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