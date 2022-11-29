Olaylı Göztepe-Altay maçı: Önce fişek sonra yaralı taşıdılar

Sis bombaları, maytaplar, işaret fişekleri... Olaylı Göztepe-Altay maçında kullanıldılar. Bazıları sahadan toplandı, bazıları tribünde taraftarların üzerinde bulundu.



İzmir Emniyeti Göztepe-Altay maçında 2 kişinin yaralandığı olayın ardından tüm delilleri tek tek topladı. Güvenlik kamerası kayıtlarının yanı sıra kullanılan patlayıcılar da stat didik didik edilerek bulundu.



Kriminal incelemede parmak izi tespiti yapıldı. Bulgular, zanlılardan alınan parmak izleriyle ile vücutlarındaki barut kalıntılarıyla karşılaştırıldı. Böylece Göztepeli taraftarın yaralandığı fişeği atan ve diğer malzemeleri kullananlar tespit edildi.



Ekipler soruşturmayı genişletti, gözaltına alınanların sayısı arttı.

Büyükekşi'den ziyaret



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de olaylı maç sonrası İzmir'e gitti, yaralıları ziyaret etti. Büyükekşi her iki takımın taraftarlarına sağduyu çağrısı yaptı.

Türk futbolunda hafızalara kazınan tüm isimlerin yeteneklerinin yanında centilmenlikleriyle de ön plana çıktığını kaydeden Büyükekşi, "Son yaşadığımız olaylar futbol tarihimize maalesef kara bir leke bırakıyor. Futbol tarihimizde bu tür olayların kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bu tip olaylara sebep olanlara artık bir 'dur' dememiz gerekiyor. Bu olayların hiç kimseye bir faydası yok." ifadelerini kullandı.

Sorgu sürüyor



Hem ambulans şoförlerinin hem de diğer taraftarların sorgusu sürüyor.



Sis bombaları ile işaret fişeklerini stada sokan ambulans şoförleri Anıl G. ve Hakan K'ydı. Saha karıştıktan sonra her ikisinin de yaralılara müdahale ederken kaydedilenki kareleri ortaya çıktı. O karelerde şoför Anıl G.'nin endişeli bekleyişi de görüldü. Başını iki elinin arasına alan şoför, korkuyla etrafına baktı.



Başka bir fotoğraf karesinde iki elini yukarı kaldırmış adeta taraftarı sakinleştirmeye çalışıyordu. Bu sırada diğer şoför Hakan K. de sedyeyi ambulansa alıyordu.



O anlardan sonra kameraları incelemeye alan polis fişekleri stada getirenlerin ambulans şoförleri olduğunu tespit etti. Taraftar grubunu ve ambulans görevlilerini olay çıkarmaya yönlendiren başka kişiler olup olmadığı da araştırlıyor.

Savcılık köşe gönderini silah saydı

Şüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.

- Ambulans şoförleriyle diğer şüpheliler aynı taraftar grubundan

Kamera kayıtlarında yapılan incelemede özel ambulans sürücüleri A.G. ve H.K. tarafından stattaki tuvalete bırakılan fişeklerin; D.D, K.E, E.Y. ve F.Ö. tarafından alındığı belirlendi.

Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olan şüphelinin ise F.E. (25) olduğu tespit edildi.

Ambulans şoförleriyle statta yanıcı ve patlayıcı malzemeleri teslim alan kişilerin arasında arkadaşlık ilişkisi bulunduğu ve aynı taraftar grubunun üyesi oldukları bilgisine ulaşıldı.

HTS kayıtlarını inceleyen polis, ambulans şoförlerinden birisinin, patlayıcı ve yanıcı malzemeleri bıraktıktan sonra taraftar grubu üyelerinden birini telefonla aradığını da belirledi.

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29/11/2022 19:20