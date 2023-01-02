Olaylı Göztepe-Altay maçındaki ambulans firması için karar verildi

İzmir'deki olaylı Göztepe-Altay maçı öncesi stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulansın firması için karar verildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger firmanın kapatıldığını duyurdu...

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'da yapılan müsabakanın 20. dakikasında, Altay taraftarının bulunduğu bölümden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatılmış ve bir taraftar yaralanmıştı.

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bir bölümünün 2 ambulans görevlisi tarafından stada sokulduğu tespit edilmişti.

Olay sonrası incelemeye alınan firmanın süresiz olarak kapatılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay müsabakasının ardından iki kulübe hükmen mağlubiyet kararı vermişti.

PFDK'nın, Göztepe'ye 4 ve Altay'a 6 maç saha kapatma cezası vermesi sonrası, TFF Yönetim Kurulu da her iki takımı 3-0 mağlup ilan etti.

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02/01/2023 09:31