Olaylı reklam sonrası Bella Hadid atağa geçti...

İsrail ve Filistin arasında süren çatışmalar şiddetini artırarak devam ederken yaşananlar, tüm dünyaya ve sektörlere yansıyor.

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan ve yarı Filistinli olan Bella Hadid de bu çatışmalardan etkilenenlerden. Son olarak ünlü model, Adidas SL72 kampanyasında yer almış ancak İsrail'in tepkisiyle karşılanan kampanya geri çekilmişti.

Adidas, tartışmalar üzerine başta Hadid olmak üzere herkesten özür dilerken reklamı da iptal etmişti. Ancak bu kriz bu kadar kolay yatışmayacak. Bella Hadid, yaşananlar üzerine bir hukuk ekibi ile anlaştı.

Adidas, klasiklerini yeniden canlandıran bir serinin parçası olarak, ilk kez 1972 oyunlarında sporcular tarafından sergilenen bir spor ayakkabı olan SL72'yi yakın zamanda yeniden piyasaya sürdü. Geçtiğimiz hafta da Adidas, 1972 Münih Olimpiyatları'na atıfta bulunan retro ayakkabılar için hazırladığı reklam kampanyasını yarı Filistinli süper model Bella Hadid'e yer vermişti, ancak kısa sürede kampanyaya gelen tepkiler üzerine reklam kaldırılmıştı.

Şimdi Hadid, tartışmanın ardından bir hukuk ekibi tutuyor. Model, markanın tepkilerdeki rolü konusunda sorumluluk almaması üzerinde duruyor.

Hadid'in şirketle sözleşmesi hâlâ devam ediyor ve Adidas da trajediye asla atıfta bulunmayı amaçlamadığını söyleyerek özür dileyip reklamı revize etme planlarını duyurdu.

Şirket, yaptığı açıklamada, "Trajik tarihi olaylarla bağlantı kurulduğunun bilincindeyiz her ne kadar bunlar tamamen kasıtsız olsa da neden olduğumuz üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dileriz" dedi.

Açıklama şöyle devam etti: "Sonuç olarak kampanyanın geri kalanını revize ediyoruz. Sporun dünya çapında birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz ve yaptığımız her şeyde çeşitliliği ve eşitliği savunmak için çabalarımızı sürdüreceğiz."

1972 Münih Oyunları'nda silahlı kişiler Olimpiyat köyüne girip 11 İsrailli atlet ve bir Alman polis memurunu rehin aldıktan sonra tüm rehineleri öldürmüştü.

ABD'de doğan ve Filistinli emlak geliştiricisi Mohamed Hadid'in kızı olan Hadid, uzun süredir Filistinlilere verdiği desteği dile getiriyor.