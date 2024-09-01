Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı rahat geçti

İskoçya Championship'in 4. haftası "Old Firm"e sahne oldu. Derbide Celtic konuk ettiği Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

İskoçya Championship'in 4. haftasında derbide Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan "Old Firm" derbisinde Celtic ezeli rakibi Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Daizen Maeda, 40. dakikada Kyogo Furuhashi ve 75. dakikada Callum McGregor kaydetti.

CELTIC 4'TE 4 YAPTI

Celtic bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve yoluna kayıpsız devam etti. Rangers ise 7 puanda kaldı.

Celtic ligde gelecek hafta Hearts'ı konuk edecek. Rangers ise Dundee deplasmanına çıkacak.