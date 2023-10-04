Old Trafford'da Aslan'ın zafer gecesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti. Galatasaray, konuk olduğu Manchester United'ı 3-2'lik skorla devirdi.

Galatasaray maça; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi ilk 11'iyle başladı.

Manchester United ise sahaya; Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Hannibal, Bruno Fernandes,Rashford, Höjlund 11'iyle çıktı.

Manchester United, 17. dakikada Rasmus Hojlund'un golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden 6 dakika sonra Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı temsilcimize eşitliği getirdi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

ManU, 67'de Rasmus Hojlund'un kaydettiği golle bir kez daha öne geçti.

Galatasaray, 71'de Barış Alper Yılmaz'ın asistinde Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-2 yaptı.

İngiliz ekibinde Brezilyalı Casemiro, 77. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Temsilcimizin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 78'de penaltı atışından yararlanamadı.

Mauro Icardi, Old Trafford'da bu kez ağları buldu! Galatasaray, 81'de 3-2 öne geçti.

Maçın sonuna 7 dakika oynanmayan süre ilave edildi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, İngiltere deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

Bu sonuçla yoluna namağlup devam eden temsilcimiz grupta puanını 4'e yükseltti. Manchester United ise 1 puanda kaldı.