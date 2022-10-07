Öldü denip morga gönderildi, ceset torbasını yırtıp çıktı

The Sun'da yer alan habere göre, doktor, 55 yaşındaki Kevin Reid'i muayene ettiğinde elbisesinde kan vardı ve bütün işaretler öldüğünü gösteriyordu.

Morgtan cenaze servisine aktarılmadan önce son ayinler yapıldı ve nihayet ceset torbasına kondu. O sırada standart prosedür olarak ölümü onaylaması için doktorlardan biri cesedi görmeye gitti ve bir anda, kanlı canlı bir şekilde kendisine bakan Reid ile göz göze geldi. Ceset torbasını yırtıp çıkmaya çalışmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eyalet adli tabip ofisi sözcüsü, konuya ilişkin demecinde, "Adli tıp mahkemesi, 3 Ekim Pazartesi günü, söz konusu ölümün, rapor edilebilir bir ölüm olup olmadığı konusunda soruşturma başlattı" dedi.

Güney Metropolitan Sağlık Servisi'nden Paul Forden, deneyimli bir hemşirenin Bay Reid'i 5 Eylül'de muayene ettiğini ve hiçbir yaşam belirtisi bulamadığını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



07/10/2022 16:00