Oldu olacak “UBP’li Özersay’ı” aday yapın

GÖR DENİLEN / Cenk Uzunoğlu

Özersay’ın ikinci tura kalması için koskoca UBP’nin aday göstermemesi ve fedakârlık yapması bekleniyorsa, HP’nin de kendini feshedip UBP ye katılmasını beklemek mantıksız mı?

Seçeneklerden biri de bu olmalı değil mi?

Bu iki partinin görüşleri ya da dayandıkları taban arasında gerçekten ayrı parti olmalarını gerektirecek bir fark var mı?

Bugün ortaya çıkan görüntü karşısında Ersin Tatar liderliğindeki UBP’ye oy vermeyip HP’ye mühür vuracak oy potansiyeli nedir?

Daha da kritik soru mühür vuracak derecede HP’li olanların kaçı mührü aslında HP’ye değil de Özersay ismine vuracaktır?

Benzeri durum DP için de geçerlidir. İçinde Denktaş isminin olmadığı DP’nin oy oranı kaç olur?

UBP için lider partisi demek mümkün değildir.

Hem DP hem de HP kuruldukları günün koşullarında kişisel bazda oluşan rekabetin yarattığı siyasi husumetlerin sonucunda kurulan partilerdir.

Temelde Kıbrıs konusunda ve Türkiye ile olan ilişkilerde, ekonomide görüş ayrılıkları yoktur.

Varsa da bunu bu kadar yıllık hükümet dönemlerinde görmüş olurduk.

Dönüşümlü ve birlikte hükümet oldukları dönemlerde yapılan da yapılmayan da görevlendirdikleri kişilerin beceri ya da çoğu zaman yetkinlik eksikliğine dayalı beceriksizliklerine dayanmıştır.

DP, 30 yıl önce UBP tabanında Denktaş’a alternatif haline gelen Eroğlu’nun hegemonyasına karşı parti içindeki 9’lar hareketi ile kuruldu.

HP’nin kuruluşunun temelinde de öncesinde yapılan başkanlık seçimlerinde UBP tabanında oluşan ‘’Eroğlu olmasın da kim olursa olsun’’ duygu selinin oluşturduğu harç vardır.

HP’nin girdiği ilk seçimde 3. parti çıkmasındaki en önemli etken Özgürgün’ün Başbakanlık döneminde şu an mahkemeye intikal eden davranışlarının yine ayni taban içerisinde Özersay etrafında güçlü bir seçenek oluşturmasıdır.

Partinin başında ne Eroğlu ne de Özgürgün vardır. Ondan önceki genel başkanlardan farklı bir tarz, yaklaşımı ve yetkinliği olan Ersin Tatar vardır.

Annan planı dönemindeki AB çekim gücünün yarattığı ortamın DP’nin bir kesimi üzerindeki etkisini kenara koyun, DP’nin ana siyasi konu olan Kıbrıs sorununda UBP’den bugün farklı bir duruşu var mı?

Kıbrıs sorununun tanımı ve çözümü konusunda aynı şey HP için de geçerli değil mi?

Diyeceğim o ki bir sonraki seçim sonuçlarını beklemeden artık ana siyasi konu üzerinde ayni görüşte olan partilerin en büyük çatı altında konsolidasyona gitmesinin zamanı gelmiştir.

Liderlik er ya da geç varılacak olan noktaya tabanın sandıkta varmasını beklemeden öncülük etmekten de geçer. Liderliğin tanımının önemli bir parçası da birtakım gelişmeleri önceden öngörebilme yetkinliğinden geçer.

Kıbrıs sorununun tanımı ve bundan sonra atılması gereken adımlarda ayni fikirde olanların kafasını daha fazla karıştırmanın bir alemi yoktur.

Ayni görüşte olup farklı partilerde olmalarından dolayı girecekleri zoraki yarıştan birbirlerini yıpratarak çıkmalarının karşı oldukları görüşe hizmet etme riskini bugünden düşünmelerinde fayda vardır. Bu uzun soluklu bir mücadele olacaktır.

Tavanın fedakârlık yapma zamanı gelmiştir. Öyle Türkiye’ye siyasi özenti içinde ‘’çatı aday’’ peşinde koşmaktan vazgeçin. Bu konuda demeç vererek ve kamuoyu oluşturma adına yazı yazdırtmaktan da vazgeçin.

Demografideki değişim artı Türkiye’den göç edenlerin KKTC’de ağırlıklı olarak ikamet ettikleri bölgelerdeki yoksulluğun ulaştığı noktadan dolayı önümüzdeki ilk seçimde YDP’nin oyunda ciddi bir artış olacak ve bu da kendi içimizde bugüne kadar yaşamadığımız başka tartışmaların tetikçisi olacaktır.

Meclise önümüzdeki seçimlerde yalnızca 3 partinin girmesi yüksek ihtimaldir. Hangi 3 parti olduğunu varın siz hesap edin.

‘’UBP kendi adayını çıkartacak’’ sözünden kıvırta kıvırta ‘’HP ile kardeş gibiyiz’’ ve ‘’çatı aday’’ söylemine gelindi.

Tekrar başta söylediğinizin yolunun mümkün olup olmadığını çerçevenin dışından bakarak düşünün ve tartışın.

Herkes de Kıbrıs sorununun bundan sonraki sürecinde izlenmesi gereken yolun ne olması gerektiğinde kendini bulup federasyon mu yoksa başka bir yol mu diye muhasebesini yapıp kararını versin.

Hala daha önümüzdeki yol ayrımına odaklanmayıp Rum ile eşitliğe dayalı federasyon diyenlerin ‘’son bir şans’’ ve ‘’acaba’’ diyerek yaratmak istedikleri algıların peşinden gidilecekse de demokrasinin maliyetini hep birlikte ödemeye hazır olun.

İnandığınızın doğru olduğunda ısrarlıysanız mert olun.

Güdülen kıvırta kıvırta bir şeyleri çaktırmadan yapma siyaseti inandıklarınızla ilgili de şüphe taşıdığınız algısını uyandıracağını ve seçmeni arayış ve tereddüte sürükleyebileceğinin bilincinde olun.

Bu toplum aptal değil.

Bu kıvırtma siyaseti geri teper.

Maden ayni evdeki kardeş gibisiniz.

Madem ki ayni çatı altındasınız.

O zaman HP ile birleşin. Hatta DP’yi de bu birleşmenin içine davet etmek için gerekçeleri ile birlikte çağrı yapın.

Siz değil miydiniz UBP’nin de adayı olacak diyen.

Tutarlı olun. Mert olun. İnce hesap yapmayın.

Kıbrıs Türkünün bütününü oluşturan birçok ortak acı ve unsuru temsil eden geçmişe sahip, kendini çok iyi yetiştirmiş, federasyon dışındaki alternatif yola liderlik edebilecek en yetkin siyasetçi olarak UBP’li Özersay’ı aday yapın.

22/09/2019 11:40