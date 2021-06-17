Öldü sanıp yaktıkları kedileri eve geri döndü!

Birleşik Krallık'ta 19 Mayıs tarihinde ortadan kaybolan kedilerine benzeyen bir kedinin cansız bedenin kendi kedileri sanarak yaktı. Kendi kedileri günler sonra geri dönen aile şoke oldu.

16 yaşındaki tekir cinsi kediFrankie, 19 Mayıs'ta Birleşik Krallık'ın Warrington bölgesinde bulunan Cheshire'da ortadan kaybolmuştu. Kedinin sahipleri bir arama başlatmış ve birkaç gün sonra M6 otoyolunda Frankie'ye benzeyen bir kedinin cesedini bulmuştu. İngiltereKarayolları hayvanı aldı ve yakılması üzere aileye teslim etti. Fakat Frankie birkaç gün sonra eve döndü.

Frankie'nin sahibi Rachel Fitzsimons, BBC'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

"Sonra eve döndü, aç ve zayıftı ama yaşıyordu. Yani başka birinin kedisinin ölüsünü yakmıştık."

Frankie tekrar ortaya çıktığında Fitzsimons'un 7 yaşındaki oğlu Remy, "Bu bir mucize. Öldüğünü sanıyorduk" dedi.

Bu yılın başlarında, New York eyaletinin Rochester bölgesinin dışındaki bir kasabada çıkan bir ev yangınından neredeyse 100 kedi sağ kurtulmuştu.

Lollypop Çiftliği sığınağına yangın çıktığında evde 70 kadar kedinin yaşadığı söylenmişti fakat sığınak çalışanları 97 kedi kurtardı.

Şubatta Avustralya'nın Queensland eyaletinde evcil bir kedi, küçük çocukları korumak için zehirli bir yılanla dövüşerek ölünce "4 ayaklı bir kahraman" ilan edilmişti. Arthur adındaki hayvan, son derece zehirli bir doğu kahverengi yılanı iki çocuğa doğru sürünerek yaklaşırken çocukları takip ediyordu. Arthur çocukları korumak için hemen yılanın üzerine atlamış fakat ertesi gün yılanın zehirli ısırığı yüzünden hayatını kaybetmişti

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17/06/2021 17:44