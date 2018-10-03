Öldürülesiye dövülen kişinin ismi belli oldu!

Haber Kıbrıs- Özel

Gönyeli Kolan Hastanesi karşısında bugün saat 18.45 sıralarında meydana gelen ve feci şekilde darp edilen kişinin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nardün Akram Hassan olduğu öğrenildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin duyurduğu kavga olayı ile ilgili polis henüz açıklama yapmadı.

Kavga nasıl olmuştu?

Gönyeli’de saat 18.45 sırlarında bir kişi yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmişti. 15 eli sopalı maganda bir aracın önünü kesmiş ve şoförü öldüresiye dövmüştü. Darp edilen kişi 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Darp edilen 22 yaşındaki Nardün Akram Hassan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.