Büyük Britanyalı boksör Joshua unvanlarını kaybetti

Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, Joshua'yı puanlama sonucunda mağlup ederek WBA, IBF, WBO ve IBO kemerlerinin sahibi oldu.

Anthony Joshua, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 67.000 taraftarın önünde Oleksandr Usyk'e yenildi.

12 raunt süren maçta Joshua; WBA, IBF, WBO ve IBO ağır sıklet unvanlarını koruyamadı.

34 yaşındaki Usyk, Evander Holyfield ve David Haye'den sonra hem yarı ağır sıklette hem de ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan üçüncü dövüşçü oldu.

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren yeni şampiyon Oleksandr Usyk, "Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mücadele tam olarak beklediğim gibi gitti. Onu devirmek gibi bir amacım yoktu. Köşem beni bunu yapmamaya zorladı. Antrenörüm hayır dedi ve taktiğe sadık kaldım. Ocak ayından beri çok çalışıyorum. Yaklaşık yarım yılımı aldı. Çocuklarımı özlüyorum. Eve gitmek istiyorum. Rövanşı düşünmüyorum. En iyi Usyk'i görmediniz. Çok daha iyi olabilirim." ifadelerini kullandı.

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26/09/2021 10:05