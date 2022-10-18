Olena Zelenska: Çocuklar babalarını ve eski günleri özlüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska Rusya'nın saldırıları sonrası aile hayatının nasıl değiştiği hakkında konuştu. Zelenska, "Çocuklar babalarını ve eski günleri özlüyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Rusya'nın saldırıları sonrası aile hayatının nasıl değiştiği hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenska, Bild'e yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin saldırılarından bu yana günlük rutininin bozulduğunu söyledi.

"Hayatınızı birkaç dakikadan fazlası için planlayamıyorsunuz" diyen Zelenska, savaşın ilk günlerine ilişkin, "Baskıcı bir atmosfer vardı" dedi.

Başkent Kiev'in kuşatılmak üzere olduğu günlerden söz eden Zelenska, "Üzerimizde büyük bir tehlikenin asılı olduğunu biliyorduk. Bir anne olarak benden bekleneni yaptım, sakin oldum ve çocuklarıma gülümsedim" şeklinde konuştu.

Ukrayna First Lady'si, kızı Oleksandra ve oğlu Kyrylo'dan bahsederken, "Babalarını ve eski günleri özlüyorlar" dedi.

Zelenska, "Kulağa korkunç geliyor, ancak çocuklar buna yetişkinlerden daha hızlı alışıyor. Kyrylo, okula gitmekten korkmuyor. Arkadaşları ve sınıf arkadaşları orada. Okula gitmek istiyor" açıklamasını yaptı.

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18/10/2022 20:02