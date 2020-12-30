Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’ye açıkladı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın okulların tatil olup olmaması konusunda inisiyatifin okul müdürlerinde olduğunu ve bunun kararını onların vereceğini açıkladı.

Haber Kıbrıs WEB TV’de canlı yayınına katılarak Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, okulların 4 Ocak ile 18 Ocak tarihlerinde tatil olacağını, yarın ise okul müdürlerinin, okulunun durumuna göre karar alacağını, müdürlerin bir gün idari tatil verme yetkisi bulunduğunu belirtti.

271 okuldan 269’unda sorun var

KKTC’de özel okullar da dahil 271 okul olduğunu ve 269’unda sorun bulunmadığını anlatan Amcaoğlu, “Yarın okul olup olmayacağı konusunda bizim bir kararımız yok, karar açıktır. 269 okulda sorun yokken öğlene kadar derslere devam edileceği açık açık yazıldı” dedi.

Bakanlığın yarın için bir karar almasının beklenemeyeceğini, Sağlık Üst Kurulu’nun yarının tatil olması için bir ihtiyaç görmediğini kaydeden Amcaoğlu, bu konuda okul müdürlerinin karar vereceğini vurguladı.

Okullardaki vakalarla ilgili 730 temaslı var

Amcaoğlu, Sağlık Üst Kurulu’nun yalnızca 9 Eylül İlkokulu ile ilgili karar aldığını anımsatırken, okullarda 730 civarında temaslı bulunduğunu, bunun büyük çoğunluğunun da 9 Eylül İlkokulu’nda olduğunu söyledi. 9 Eylül İlkokulu’ndaki bulaşın başka yerlere sirayet etmemesi için büyük uğraş verdiklerini belirten Amcaoğlu, bu konuda sağlık ekiplerine, öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür etti.

Kolej sınavları ile uluslararası sınavlarda değişiklik yok

Olgun Amcaoğlu, kolej sınavının ve lise son sınıf öğrencilerin uluslararası sınavlarının planlandığı gibi olacağını, bu sınavlarla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Amcaoğlu, bu konuda öğrenciler ve velilerin endişe etmemesini istedi.

Her şey normal giderse, sınavlar 18 Ocak’tan sonra

Öne alınan tatilden sonra ise Covid-19 salgınına bağlı, ülkedeki sağlık koşullarına göre, her şey düzgün giderse ve Sağlık Üst Kurulu bir sakınca görmezse, okullarda 18 Ocak’ta derslere başlanacağını, yaklaşık bir haftada ders tekrarından sonra ise sınavların yapılacağını vurguladı.

Okullar yarın tatil değil

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın (31 Aralık 2020) okulların tatil olduğu veya idari tatil verildiği yönündeki her türlü iddianın asılsız olduğunu açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi’nin kararı uyarınca, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününden, 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar, her iki tarih dahil, okulların tatilde olacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Yarın kesinlikle tatil ilan edilmemiştir, idari tatil diye bir karar söz konusu değildir, tüm okullar eğitime devam edecektir ve öğretmenler de görevlerinin başında olacaktır”.

Bakan Amcaoğlu, tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiası çalışanları ile halkımızın yeni yıllarını da içtenlikle kutladıklarını belirtirken, koronavirüs tedbirlerine büyük önem verilmesini istedi.

Bakan Amcaoğlu şunları ekledi:

“2021 yılında eğitimi kesintisiz bir şekilde yapmak en birincil hedefimiz olacaktır. Çocuklarımız her şeyimizdir, geleceğimizdir. Unutmayalım, onları tüm tehlike ve risklere karşı korumak, velilerin ve devletin ortak görevidir. Bu ortak görevi birlikte başaracağız.”

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30/12/2020 17:57