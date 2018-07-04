Olgun Amcaoğlu: Hükümetçilik oynayanlara naçizane tavsiyem

UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, hükümetin ciddiyet içermeyen yasalarla günü geçirdiğini savunarak, ülkede ciddi değişimi sağlayacak, reform içeren yasaları Meclis’in gündemine getirmesini istedi. Gerçek anlamda reform ve dönüşüm içeren yasaların yerine, hükümetin anlamsız işlerle uğraştığını savunan Amcaoğlu, bunun toplum yararına olmadığının altını çizdi.

Amcaoğlu, madde madde ülkede değişim ve dönüşümü sağlayacak yasaları şöyle sıraladı:

BİRŞEY BİLMEDİĞİNİN FARKINDA OLMAYAN VE HERŞEYİ BİLİRMİŞ GİBİ HAREKET EDİP “ HÜKÜMETÇİLİK OYNAYANLARA” nacizane birkaç tavsiyem olacak:

1- KKTC Anayasa’sını birkez daha iyice hatim edin.

2- Meclis Komitelerini çalıştırabilmek için;

a) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası.

b) Kamu Maliyesinin Denetimi ve kontrolu Yasası.

c) Muhasebe Denetim Meslek Yasası.

d) Teknopark Yasası. e) İstatistik Kurumu Yasası.

f) Bilişim Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçlarının Denetlenmesi Yasası.

g) Enerji Dairesi Yasası.

h) KKTC Faktoring, Finan Kiralama ve Finans Şirketleri Yasası. GİBİ YASAL MEVZUATLAR GENEL KURUL GÜNDEMİNE GETİREBİLMEK İÇİN HÜKÜMET OLARAK GEREKENLERİ YAPIN . YAPMAZSANIZ DEĞİL KOMİTELERİ BİR ALLAHIN KULUNU ÇALIŞTIRAMAZSINIZ.