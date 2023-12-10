Olgun: Avrupa Birliği'nden ÖNDEYİZ!

KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun, sosyal medya hesabından, son zamanlarda sıkça yaşanan trafik kazalarını değerlendirdi ve önerilerde bulundu. Olgun, ülke olarak ölümlü kazalarda Avrupa Birliğini ikiye katladığımızı belirtti.

Olgun " Yol güvenliği olarak, yol kalitesi, yol tasarımı, yol aydınlatması gibi konuları zaten hepimiz biliyoruz. Ama bir şey daha biliyoruz, bunlara ayıracak bütçe olmadığını. Altyapı konuları ile referansım Directive 2008/96/EC. İsteyenler bunu inceleyebilir." ifadelerini kullandı.

Emre Olgun'un açıklaması şöyle:

Avrupa Birliğinden ÖNDEYİZ!

Evet, başlığı ilk okuduğumuzda iyi bir şey gibi görünüyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliğini ikiye katladık. Nerde mi? Tabi ki ölümlü trafik kazalarında. Avrupa Birliği verilerine göre, bir senede, üye ülke ortalamalarına göre, her bir milyon nüfusa 45 ölümlü trafik kazası oluyor. Bizde ise bu rakam milyon nüfusumuz olmadan dünkü yitirilen iki can ile 50'ye dayanmış. Paylaşımlarda hep görüyorum, çoğumuz suçu altyapıya buluyoruz. Doğrudur, alt yapı en önemli etkenlerden biri. Ama bizim meslekte hep şöyle derler, çözemeyeceğin konularla vakit kaybetme. Yol güvenliği olarak, yol kalitesi, yol tasarımı, yol aydınlatması gibi konuları zaten hepimiz biliyoruz. Ama bir şey daha biliyoruz, bunlara ayıracak bütçe olmadığını. Altyapı konuları ile referansım Directive 2008/96/EC. İsteyenler bunu inceleyebilir.

Peki ne yapılabilir? Yazının bundan sonrası için referansım Regulation (EU) 2019/2144. Yol güvenliği altyapısını sağlayanların dışında basit tabirle iki etken daha var. Birincisi kullanıcılar, ikincisi denetleyiciler. Kullanıcıları da basitleştirmek adına ikiye bölelim, kişisel ve ticari (kiralık dahil). Bu ikisi ile ilgili stratejik plan yaparak önleyici aksiyonlar almak mümkün. Yazıyı kısa tutmak adına sadece basit örneklemeler ile devam edeceğim. Kişisel kullanıma baktığımızda Avrupa Birliği ölümlü kazaların %25'inin alkol bağlantılı olduğunu tespit etmiş. 7 Temmuz 2024'ten itibaren Avrupa Birliğinde Alkol Kilit'inin gereklilik olacağını biliyor muydunuz? Alkol Kilidi aracın çalışması için üfleyerek test yapan bir sistem. Sakın aklınızdan başkasına üfleterek çalıştırılır diye geçirmeyin çünkü çok ciddi cezası var. Ehliyete el koymanın yetersiz kaldığını fark edip böyle bir uygulamaya geçiyorlar. Peki başka ne var? Yine 7 Temmuz 2024'ten itibaren Avrupa Birliğinde 'Olay Veri Kaydı' kullanımı gereklilik olacak. Bunu arabanın kara kutusu olarak düşünebiliriz. Herhangi bir kaza anında arabanın kaza öncesi ve sonrası 'gerekli' bilgilerini kaydediyor. Kişisel kullanımla ilgili daha çok konu var. Ama biz şimdilik ticariye geçelim. Ticaride öncelikle kiralık araçlar için mutlaka 'Hız Limitleyici' öneriliyor. Aracın azami hızını kısıtlayan bu cihaz özellikle ülkemize yabancı olan kullanıcıların kaza yapma riskini azaltıyor. Kiralık araçlar da bizim için ticari sınıfına girdiğinden mutlaka lastik kilometre sayımı da yapılmalı. Ticari araçlarda, özellikle de belli bir ağırlığın üzerindeki yük ve yolcu taşıyıcılarında 'Takograf Cihazı' zorunluluktur. Bu cihaz ile kullanıcıya ait kart ile araç hızı, dinlenme süreleri ve mesafeler ölçülebilmektedir. Yine ticari kullanıcıların senelik göz muayeneleri gibi önlemler de gereklidir. Yine ağır yük taşıyıcılarında ön, arka ve yan alt koruyucuları zorunludur. Dünkü kazada benim gördüğüm kadarı ile arka koruyucu olmadığından arkadan gelen araç alta girmiş ve bu sebeple can kaybı olmuştur. Uzun yazılar okunmuyor. Bu sebeple burada yazımı kesiyorum ve denetleyiciler özetimi başka zamana bakıyorum. Ama burada yazılanlar 'YOL GÜVENLİĞİNİN' sadece ufak bir bölümü. Sağlıcakla kalın.