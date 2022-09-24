Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Birleşik Krallık Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Özel Temsilci Olgun büyükelçiye, Birleşik Krallık olarak sorumluluklarının diğer ülkelerden farklı olduğunu; bu farkın, ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi, Garantör ülke ve Kıbrıs konusunda karar tasarılarını hazırlayan ülke (pen holder) olmasından kaynaklandığını, bunun doğal sonucu olarak Kıbrıs Türk tarafının, Birleşik Krallık’tan iki tarafa yaklaşımlarında dengenin gözetilmesini beklediğini anlattı.

Olgun, Kıbrıs’ta iki tarafın müktesep eşit olduklarını, 50 yılı aşkın bir süre devam eden görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeninin tarafların eşitliğinin sözde kalıp uygulamada gözetilmemiş olması olduğunu belirtti.

Ergün Olgun, Kıbrıs sorununun empoze edilmek istenen çökmüş zeminle bir uzlaşıyla sonuçlanamayacağının gün gibi açık olduğunu ve yeni bir sürecin ancak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ve buna saygı gösterilmesiyle başlayabileceğini muhatabına aktardı.

Özel Temsilci Olgun, Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri aracılığıyla Rum lidere iletilen 6 iş birliği önerisine de değinerek Birleşik Krallık’tan Rum tarafını bu önerilere olumlu yaklaşması konusunda teşvik etmesini beklediklerini ifade etti.

Görüşmede, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Özel Danışman Osman Ertuğ ve KKTC Washington Temsilciliği’nde görevli 3. Sekreter Denil Ertuğ Akın da yer aldı.

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24/09/2022 13:37