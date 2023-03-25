Olgun, Menelau ve Stewart’ın da katıldığı telekonferansta bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun Perşembe günü Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da katıldığı bir tele konferans gerçekleştirdiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelerin Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı habere göre, telekonferansta BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun kısa süre önce Ada’ya gerçekleştirdiği ziyareti ele alındı.

DiCarlo’nun ziyaretini “çok olumlu” bulan taraflar Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü perspektifinin canlandırılması çabalarına yardımcı olma taahhüt ve iradesi için Genel Sekreter Antonio Guterres’e teşekkürlerini iletti.

İki toplumlu teknik komitelerin faaliyetlerinin gözden geçirildiği ve bunlar aracılığıyla alınabilecek inisiyatif ve olası faaliyetlerin ele alındığı tele konferansta iki toplumlu Kültür komitesinin iki toplumdan sanatçılar arasında temas ve işbirliği ağı oluşturulması ve ortak faaliyet düzenlenmesi olanak ve perspektiflerini cesaretlendirmek hedefiyle kültürel bir etkinlik düzenleme kararı alındığı haber verildi.

Habere göre cinsiyet eşitliği komitesi çerçevesinde, daha önceki Kıbrıs müzakerelerinde yer alan kadınların katılımıyla bir görüşme-etkinlik düzenlenmesine de karar veren Olgun ve Menelau’nun bir sonraki görüşmesinin 6 Nisan’da gerçekleşmesi bekleniyor.

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25/03/2023 12:11