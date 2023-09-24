Olgun New York temasları çerçevesinde Eichorst, Kariuki ve DiCarlo ile görüştü

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24/09/2023

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Olgun New York temasları çerçevesinde Eichorst, Kariuki ve DiCarlo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, New York temasları kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Olgun New York temasları çerçevesinde AB Komisyonu Dış İlişkiler Servisi Genel Müdürü Angelina Eichorst ve Birleşik Krallık Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki, Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüştü.

Güven Yaratıcı Önlemler konusunu içeren görüşmelerde İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar da yer aldı.

24/09/2023 16:25
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TAGS: Olgun New York temasları çerçevesinde Eichorst, Kariuki ve DiCarlo ile görüştü
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