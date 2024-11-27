Olgun Önal: ''İhbarlar ciddiye alınmalı, yanlış algılar ülkeye zarar veriyor''

Mağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir araçla önemli miktarda kayıt dışı nakit para sokulmaya çalışıldığına ilişkin iddialar gündemi meşgul ederken, Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’dan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

İddialar ve Soruşturma Süreci

Olgun Önal, bu iddiaların basın aracılığıyla kamuoyuna yansıdığını belirterek, şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadığını vurguladı. İhbarın doğru olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmadığını ifade eden Önal, bu tür süreçlerde söylentilerin gerçeğin önüne geçmesinin ülkeye zarar verdiğini söyledi. Önal, “Resmi açıklama yapılmadığında dedikodular yayılıyor. Kamuoyunu zamanında ve doğru bilgilerle beslemek büyük önem taşıyor” dedi.

Suç Gelirleri ile Mücadelede Yasanın Önemi

Önal, 1/2024 sayılı Suç Gelirleri ile Mücadele Yasası kapsamında oto alım satım işiyle uğraşanların da yükümlü sayıldığını hatırlattı. Bu işletmelerin, yasaya göre bir uyum görevlisi bulundurmasının zorunlu olduğunu belirten Önal, devletin bu konuda gerekli eğitimleri verip vermediği konusunda soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Denetim ve Eğitim Çağrısı

Yasa gereği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen Önal, şu ifadeleri kullandı:

“Yalnızca oto alım satım işi yapanlar değil, tüm yükümlülülere farkındalık eğitimleri verilmesi gerekiyor. Sorumlu Bakanlık bu konuda aksiyon almalıydı. Ayrıca oto alım satım işiyle uğraşanların sayısındaki kontrolsüz artış ciddi bir problem. Devletin burada regülatör bir rol üstlenmesi şart.”

“Soruşturmalara Zaman Tanınmalı”

Önal, ihbarın ciddiye alınarak soruşturma başlatılmasının kurumların suç gelirleriyle mücadeledeki kararlılığını gösterdiğini belirtti. Ancak somut tespitler yapılmadan kamuoyunda yanlış algılar oluşturulmaması gerektiğini vurgulayan Önal, “Soruşturmaların sağlıklı tamamlanması için kurumlara fırsat ve zaman tanımalıyız” dedi.

Devlet Kurumlarına Proaktif Yaklaşım Önerisi

Başkan Önal, Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarının öğretici, regüle edici ve farkındalık yaratıcı fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

“Konular kontrolden çıkmadan proaktif aksiyonlar alınması şart” diyen Önal, sürecin şeffaf ve doğru bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.