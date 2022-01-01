Olguner: Lefkoşa sokakları zifiri karanlık acilen tedbir alınmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi Üyesi, yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Aday Adayı mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefkoşa'da bulunan bozuk sokak aydınlatmaları hakkında çağrı yaptı

Olguner "Lefkoşa sokaklarında şu anda birçok sokakta bulunan aydınlatma çalışmamaktadır ve sokaklarda zifiri karanlık hakimdir. Çoğunluğu bu ülkeye gelip araç almamış üniversite öğrencileri olan pek çok yaya bu karanlıkta gerçek anlamda tehlikededir." ifadelerini kullandı.

Olguner'in paylaşımı şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıb-Tek ve Eğitim Bakanlığına açık çağrımdır,

Lefkoşa sokaklarında şu anda birçok sokakta bulunan aydınlatma çalışmamaktadır ve sokaklarda zifiri karanlık hakimdir.

Çoğunluğu bu ülkeye gelip araç almamış üniversite öğrencileri olan pek çok yaya bu karanlıkta gerçek anlamda tehlikededir.

Bugünün tadil olması hiçbir anlam ifade etmez. Bu şehirde 40.000’in üzerinde öğrenci vardır. Ve bu çocuklar bizlere aileleri tarafından emanet edilmişlerdir.

Talihsiz bir kaza gerçekleşmeden önce bu konuyu bu üç kurumun (ve belki de daha fazlasının) ele alması gerekmektedir.

Acilen konuyu bilginize sunar, kötü bir olay yaşanmadan gerekeni yapmanızı talep ederim.

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01/01/2022 19:10