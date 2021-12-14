Olguner, LTB 30-35 Yaş Altı Sosyal Konut Projesi’ni anlattı

Mimar Onur Olguner, LTB 30-35 Yaş Altı Sosyal Konut Projesi’ni açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Olguner, dövizin TL karşısında değer kazandığına dikkat çekere bir gencin Lefkoşa’da ev sahibi olmak için 1.5 milyon TL’ye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Lefkoşalı Türk Belediyesi’nin, Lefkoşalı gençlerin şehrinde yaşama hakkına sahip olması için arazi giderlerini gençler adına üstlenmesi gerektiğine dikkat çeken Olguner, LTB 30-35 Yaş Altı Sosyal Konut Projesi’nin detaylarını anlattı.

Onur Olguner’in açıklaması şöyle:

Bugün eğer bir Lefkoşalı genç yaşadığı şehirden göç etmemek istiyorsa, bir apartman dairesi almak için ortalama 80.000 STG bulması gerekiyor.. Bu da yaklaşık 1.5 Milyon TL’ye denk geliyor.

Daha da kötüsü, bugün ortalama bir apartman dairesinin aylık kirası asgari ücretten yüksektir.

Bu şehrin çocuklarının eğer aileden bir kaynak bulamadılar ise bir ev almaları imkansız denilecek kadar zordur.

Halbuki 50 metrekarelik bir 1+1 apartman dairesinin inşaat maliyeti ve müteahhit kar payı sadece 15.000 STG’dir. Arazi gideri olmadığında, çevre bakımı ve diğer giderler dahil olsa da bir dairenin gideri en yüksek 22.000 STG civarında olacaktır. Geriye kalan miktar bu şehirde araziye ödenen miktardır.

Lefkoşalı Türk Belediyesi, Lefkoşalı gençlerin şehrinde yaşama hakkına sahip olması için arazi giderlerini gençler adına üstlenebilir ve üstlenmelidir.

LTB 30-35 YAŞ ALTI SOSYAL KONUT PROJESİ Haziran 2022’den itibaren çalışmaya başlanarak hayata geçirilecektir.

- Öncelikle Şehir Plancıları Odasını mutfağa çağırarak ilk 6 ay tüm Lefkoşa’nın arazileri değerlendirilecektir. Belediyenin veya devletin sosyal konut binası yapılmasına en uygun arazileri seçilecek ve bu arazilerin projeye devredilmesi için her türlü mücadele sonuna kadar verilecektir.

- Bu şehrin gençlerinin göç etme tehlikesinden dolayı bürokrasinin olası bir hayır cevabı kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Mimarlar Odasını paydaş olarak mutfağa çağrılacak, yeşil bina vizyonunu, sürdürülebilirliği ve ekonomik kıstasları öne çıkaran bir yarışma/hizmet alımı adımı atılacaktır.

- Müteahhitler Birliğini paydaş olarak mutfağa çağrılarak şartnameler belirlenecek ve kamu özel ortaklığı ekseninde tüm projenin binaları ayrı ayrı ihalelendirilecektir.

- Noter huzurunda öncelikli olarak 30-35 yaş ve altına ve sonra ise 40-45 yaş aralığına bu evler 22.000 STG civarında ücret ile satışa çıkarılacaktır.

Böylesine büyük bir kriz ortamında bu adımı LTB’nin atamayacağı düşününler mutlaka olacaktır.

Halbuki bu projenin gücü konut almadaki en büyük gider olan arazi giderini, Lefkoşa’nın gençlerinin şehirlerinden göç etmemeleri için LTB tarafından üstlenmesidir. Kamu özel ortaklığı ile gençlerimiz altından kalkabilecekleri bir miktara şehirlerinde ev sahibi olabilecektir.

Nasıl ki bizim büyüklerimize bu şehirde 1990’larda Devlet Sosyal Konutları şansını sunulmuşsa, bugün de Lefkoşa Türk Belediyesi bu süreçten geri durmayacak ve Temmuz 2025’e kadar kendi çocuklarına ev satın alabilme şansını sunmak için canla başla çalışacaktır.

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14/12/2021 20:06