Olguner: Tüm LTB personeline minnettarız

Lefkoşa Türk Belediyesi eski Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komite Başkanı, mimar Onur Olguner, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 6 Covid-19 vakası görülmesinin ardından açıklama yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi idaresinin bulaşın önünün kesilmesi için vardiya usulü çalışması gerektiğine dikkat çeken Olguner, “Bu dönemde bu büyük riski alarak emek veren tüm belediyelerin çalışanlarına minnettarız” ifadelerini kullandı.

Onur Olguner’in açıklaması şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki vaka sayısı haberlerini okurken büyük bir üzüntü duydum. Umuyorum ki çalışanlar arasındaki bulaşın engellemesi için Lefkoşa Türk Belediyesi idaresi vardiya usulü çalışma dahil tüm önlemleri almıştır, bulaş çok yayılmadan durdurulmalıdır.

Belediyede iki dönem mecliste görev aldım ve ne kadar överili çalıştığınızı en iyi bilenlerdenim.

Risk altında çalışan tüm emekçi arkadaşlarımızın bu zor süreci sağlıkla atatmalarını temenni ediyorum.

Sizler için tüm Lefkoşa halkı gibi bende kaygılıyım, iyi haberlerinizi bekliyoruz. Bu dönemde bu büyük riski alarak emek veren tüm belediyelerin çalışanlarına minnettarız.

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29/01/2021 20:46