Olguner Varna'da ferdilerde ikinci çiftlerde üçüncü oldu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Veteran Milli sporcuları Fadıl Olguner, Değer Baysal ve Varol Öztuğ 2-5 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapılan Uluslararası Masterler Masa Tenisi Turnuvasına katıldı.

Varna Uluslararası Masterler Turnuvası'na Türkiye, Bulgaristan,Yunanistan, İsrail ve Moldovya'dan master masa tenisçiler katılıdı.

Türkiye’den sadece Fenerbahçe’nin davet edildiği turnuvaya, KKTC ekibi Fenerbahçe kafilesine dahil olarak katıldı. Sporcularımızdan Fadıl Olguner Cumartesi günü kendi yaş grubunda (70 +) yaptığı üç maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.Çeyrek final maçından Dimitar Karaivanov’u 3-0 yenerek finale kalan Olguner finalde 3-0 yenildi ve ikinci oldu.

Fadık Olguner çiftlerde ise 3.oldu.

Turnuvaya katılan Değer Öztuğ çiftlerde 3.olurken bir de consolution birinciliği kazandı.

Varol Öztuğ ise hakem olarak başarılı maçlar yönetti.

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