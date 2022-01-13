Olguner: ‘Yeşil çatı ve/veya güneş paneli’ uygulamasına geçilmesi gerek

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi Üyesi, yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Aday Adayı mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefkoşa için yeni projesini açıkladı.

Lefkoşa Enerji Verimliliği Projesi’nin detaylarını paylaşan Olguner, Lefkoşa’da mevcut binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanılan enerjinin yüksek olduğunu dikkat çekerek ‘yeşil çatı ve/veya güneş paneli’ uygulamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

Onur Olguner’in açıklaması şöyle:

LEFKOŞA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

Aralık 2022 (6’ıncı Ay)

Bugün Lefkoşa’da mevcut binalarımızı ısıtmak ve soğutmak için kullandığımız enerjinin azımsanamayacak bir oranını izolasyon eksikliği yüzünden boşa gitmektedir.

Bu durum hem çevreye hem de cebimize zarar veriyor.

Bu bağlamda Fransa’da zorunlu olan ‘yeşil çatı ve/veya güneş paneli’ uygulamasına yakından bakmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Haziran 2022 tarihinden itibaren Lefkoşa’da çok paydaşlı İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI yeniden canlandırılacaktır.

2013 yılında KTMMOB’nin vize bürosu olan odaları ve Müteahhitler Birliği ile birlikte hayata geçirilen LTB YAPI DENETİMİ adımında olduğu gibi, bu çalıştay bünyesine yeni paydaşlar da ekleyerek kapsamlı bir çalışma yapacaktır.

Bu çalışmada aşağıdaki maddeler üzerinde durulacaktır:

- Yeni ruhsat alacak binalarda mantolama sistemlerinin veya muadillerinin zorunlu kılınması

- Yeni ruhsat alacak binalarda yeşil çatı, güneş panelleri veya benzer muadilde bir sistemin zorunlu kılınması

- Hali hazırda inşa edilmiş binaların enerji konusunda verimliliğin artırılması için teşvikler

- Yeşil çatı sistemlerine imar teşviklerinin konuşulması ve Lefkoşa İmar Planına (LİP) önerilmesi

Alınacak kararlar vizyonunda belediye meclisinden geçecek bir yönetmelik ile yeni alınacak ruhsatlarda yeşil çatı, güneş paneli, mantolama ve muadilleri ısı izolasyonu sistemleri zorunlu olacaktır.

6 ay içerisinde şehrimizin genel olarak harcadığı enerji azaltılmaya başlanacak ve Lefkoşa’da hem ekonomik hem de çevresel bir yeşil vizyonu benimsenecektir.

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13/01/2022 21:40