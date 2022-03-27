Olimpik duatlonun en hızlısı Arhan

SEZONUN İLK OLİMPİK YARIŞI: Triatlonda sezonun 3üncü yarışında sporcular ilk kez olimpik mesafede yarıştı. Koşu-bisiklet-koşu parkurlarından oluşan Duatlon yarışı hem Sprint hem olimpik mesafede gerçekleşti. Olimpikte en hızlı dereceyi Ares’ten Hüseyin Arhan elde etti. Kadınların birincisi ise Tüfekçi’den Aslı Simay oldu

İskele’de duatlon heyecanı yaşandı. Triatlon Federasyonu sezonun üçüncü organizasyonunu başarı ile tamamladı. Noyanlar İskele Duatlon yarışında sporcular koştu, bisiklet sürdü sonra tekrar koştu. Triatlonun kış dönemi organizasyonlarından olan ve yüzme parkuru olmayan duatlon hem Sprint hem olimpik mesafede gerçekleşti.

Sezonun ilk olimpik mesafe yarışında en hızlı dereceyi Ares Spor Kulübünden Hüseyin Arhan elde etti. Kadınların en hızlısı ise Tüfekçi Spor Kulübünden Aslı Simay Yazıcı oldu.

Federasyona üye kulüpler ve ferdi sporcuların katılımı ile Noyanlar sponsorluğunda Long Beach sahilinde gerçekleşen duatlon yarışında, sporcular Olimpik mesafede 10 kilometre koşu ile yarışa başladı, daha sonra 40 kilometre bisiklet sürdü ve ardından 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Sprint mesafe ise 5 km koşu, 20 km bisiklet ve 2,5 km koşu parkurlarından gerçekleşti.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun bu sezonki ilk olimpik mesafe yarışında birinci Ares’ten Hüseyin Arhan, ikinci yine Ares’ten Kemal Elektrikçi, üçüncü Aspava sporcusu Şevki Ahcıhoca oldu.

Olimpik mesafede kadınların en hızlısı ise Tüfekçi’den Aslı Simay Yazıcı, ikinci yine Tüfekçi’den Mine Devrim ve üçüncülüğü de Ares’ten Melda Ünal elde etti.

Sprint mesafedeki yarışta ise birinciliğe Ares’ten Ayer Alçıcı ve Aspava’dan Emir Turalı birlikte ulaştılar., üçüncü ise Ares’ten Ahmet İskender geldi.

Tek kişinin mücadele ettiği Sprint kadınlarda Dilara Gölcük finişe ulaşmayı başardı ve ödülünü aldı.

Yarış sonrası gerçekleşen ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Spor Dairesi Amiri Sertaç Bozatlı ve kulüplerin idarecileri takdim etti.

Yarışın detaylı sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.webscorer.com/race?raceid=271868

Bu habere tepkiniz:



27/03/2022 17:10