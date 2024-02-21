Olimpik Marsilya'da teknik direktör Gattuso dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gennaro'ya ve tüm ekibine teşekkür ediyor ve onlara gelecek için iyi şanslar diliyoruz." denildi.

46 yaşındaki teknik adam, daha önce Palermo, Milan, Napoli ve Valencia gibi önemli Avrupa kulüplerini de çalıştırmıştı.

Ligdeki son 6 maçında 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Olimpik Marsilya, 22 hafta sonunda 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

Olimpik Marsilya'nın yeni teknik direktörü Gasset oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Marsilya'da teknik direktörlük görevine Jean-Louis Gasset getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Fransız teknik adam ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Montpellier, SM Caen, Istres, Saint-Etienne ve Bordeaux'yu çalıştıran Gasset, son olarak Fildişi Sahili Milli Takımı'nda görev yapmıştı.