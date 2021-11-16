Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Kktc Cumhuriyet Kupası Tamamlandı

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16/11/2021

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Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Kktc Cumhuriyet Kupası Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde başlayan Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Atıcılık Federasyonunun 05-06 Kasım tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar müsabakalarının 1.Etabı Havalı Tabanca atışları başarılı sıralama puanları ve Genç Kızlar kategorisi sporcusu Emine Yontucu’nun yeni KKTC. REKORU ile tamamlandıktan sonra dikkatler 12-13 Ekim tarihlerindeki Havalı Tüfek atışlara yönelmişti.

Olimpik Havalı Tüfek Milli Sporcusu ve Alayköy A.A. Kulübü sporcusu Mehmet Olgun son Tokyo Olimpiyat Oyunlarında sporcu sıralama listesinde yer alan puana eş puan elde etmesi camiamız arasında mutluluk kaynağı olmuştur. Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakalarda atıcı sporcular, sınırlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını ayakta duruş pozisyonunda 10 metre mesafede sabit duran daire puanlamalı kart hedeflere zamana karşı mücadele vererek başarılı atışlar gerçekleştirdiler. Müsabakalarda Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) ile Uluslararası Paralimpik Havalı Silahlar teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni uygulanmıştır.

 

OLİMPİK-PARALİMPİK HAVALI SİLAHLAR

KKTC CUMHURİYET KUPASI

SONUÇLAR

05-06 / 12-13 Ekim 2021

TABANCA BİREYSEL TASNİF

 

KADINLAR 

1-Güleser ARSLAN (Güvenlik Kuv. Komutanlığı)                             543 puan

2-Gülbahar AVCI (Güvenlik Kuv. Komutanlığı)                 533 puan

3-Merve AVCI (Polis Genel Müdürlüğü)                                              515 puan

 

GENÇ KIZLAR 

1-Emine YONTUCU (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü)               524 puan REKOR

2-Hüsna ERDİNÇ  (Levent A.A.Kulübü)                                               472 puan

3- Seher YASAK (Levent A.A.Kulübü)                                                    468 puan

 

BÜYÜK ERKEKLER

1-Şeref ERDOĞAN (Güvenlik Kuv. Komutanlığı)                              553 puan

2-Aykut ÇAVUŞOĞLU (Polis Genel Müdürlüğü)                                551 puan

3-Hüseyin MISTIKOĞLU (Polis Genel Müdürlüğü)                          536 puan

 

GENÇ ERKEKLER

1-Tamer Y. SOYKAN (Alayköy A.A. Kulübü)                                       454 puan

 

PARALİMPİK ERKEKLER (Destekli)

1-Ömer BULDUK (Levent Yıldızları)                                                     88 puan

 

PARALİMPİK KADINLAR (Destekli)

1- Pınar CEVDET (Levent Yıldızları)                                                      63 puan

1- Gülen CANAŞ (U.K.Ü. Yıldızları)                                                         60 puan

 

TABANCA TAKIM TASNİFİ

 

KADINLAR 

1-KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                         1548 puan

(Gülbahar AVCI, Güleser ARSLAN, Esma FİDAN)

 

2-KKTC. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                   1436 puan

(Merve AVCI, Seda TAŞ, Hatice K. DESTE)

 

3-ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ           1377 puan

(Jale RÜZGAR, Huriye KUZU, Münevver SAKAR)

 

 

ERKEKLER 

1- KKTC. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                  1612 puan

(Günay KARACAMERT, Aykut ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin MISTIKOĞLU)

 

2- KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                        1605 puan

(Şeref ERDOĞAN, Alpaslan KABASAKAL, Mehmet ÇOLAKOĞLU)

 

3- ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ                                           1379 puan

(Tamer Y. SOYKAN, Ali E. LATİF, Ali TÜRKKAL)

TÜFEK BİREYSEL TASNİF

 

BÜYÜK ERKEKLER

1-Mehmet OLGUN (Alayköy A.A. Kulübü)                                     606,8 puan

2-Eray KARACAMERT (KKTC. Güvenlik Kuv. Komutanlığı)        588,1 puan

3-Tolgay BOYACIOĞLU (KKTC.Güvenlik Kuv. Komutanlığı)       585,9 puan

 

GENÇ ERKEKLER

1-Tolga KANSU (Alayköy A.A. Kulübü)                                 513,1 puan

2-Onur ULAŞ (Alayköy A.A. Kulübü)                                                      489,8 puan        

3-Mert Efe GÜNGÖR (Alayköy A.A. Kulübü)                                       402,8 puan

 

KADINLAR 

1-Melis ÜRETKEN (Göçmenköy A.A. Birliği)                                      576,1 puan

2-Selda ÖZDİLEK (KKTC. Güvenlik Kuv. Komutanlığı)                  565,1 puan

3-Aslı YEŞİLYURT (Levent A.A. Kulübü)                                              564,6 puan  

 

GENÇ KIZLAR 

1-Sedef ÖZDEN (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü)                              538,8 puan

2-Lal KUDRUZA (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü)                              520,9 puan

3-Gülden CANAŞ (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü)                            515,0 puan

 

YILDIZ KIZLAR 

1-Ela BENLİ (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü)                                     304,5 puan

 

TÜFEK TAKIM TASNİF

 

ERKEKLER

1-KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                         1729,7 puan

(Eray KARACAMERT, Tolgay BOYACIOĞLU, Hakan KANSU)

 

2-ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ                                              1709,2 puan

(Mehmet OLGUN, Ali TÜRKKAL, Hamza KIR)

 

KADINLAR 

1-KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                         1638,9 puan

(Fatma BOZKURT, Türkan D. SONAY, Selda ÖZDİLEK)

 

2-LEVENT AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ                                1631,0 puan

(Sena DİNÇER, Fatma KAFA, Aslı YEŞİLYURT)

 

3- ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ          1574,7 puan

(Lal KUTRUZA, Gülden CANAŞ, Sedef ÖZDEN)

 

16/11/2021 10:50
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TAGS: Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar
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