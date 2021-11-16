Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Kktc Cumhuriyet Kupası Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde başlayan Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Atıcılık Federasyonunun 05-06 Kasım tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar müsabakalarının 1.Etabı Havalı Tabanca atışları başarılı sıralama puanları ve Genç Kızlar kategorisi sporcusu Emine Yontucu’nun yeni KKTC. REKORU ile tamamlandıktan sonra dikkatler 12-13 Ekim tarihlerindeki Havalı Tüfek atışlara yönelmişti.

Olimpik Havalı Tüfek Milli Sporcusu ve Alayköy A.A. Kulübü sporcusu Mehmet Olgun son Tokyo Olimpiyat Oyunlarında sporcu sıralama listesinde yer alan puana eş puan elde etmesi camiamız arasında mutluluk kaynağı olmuştur. Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakalarda atıcı sporcular, sınırlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını ayakta duruş pozisyonunda 10 metre mesafede sabit duran daire puanlamalı kart hedeflere zamana karşı mücadele vererek başarılı atışlar gerçekleştirdiler. Müsabakalarda Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) ile Uluslararası Paralimpik Havalı Silahlar teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni uygulanmıştır.

OLİMPİK-PARALİMPİK HAVALI SİLAHLAR

KKTC CUMHURİYET KUPASI

SONUÇLAR

05-06 / 12-13 Ekim 2021

TABANCA BİREYSEL TASNİF

KADINLAR

1-Güleser ARSLAN (Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 543 puan

2-Gülbahar AVCI (Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 533 puan

3-Merve AVCI (Polis Genel Müdürlüğü) 515 puan

GENÇ KIZLAR

1-Emine YONTUCU (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 524 puan REKOR

2-Hüsna ERDİNÇ (Levent A.A.Kulübü) 472 puan

3- Seher YASAK (Levent A.A.Kulübü) 468 puan

BÜYÜK ERKEKLER

1-Şeref ERDOĞAN (Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 553 puan

2-Aykut ÇAVUŞOĞLU (Polis Genel Müdürlüğü) 551 puan

3-Hüseyin MISTIKOĞLU (Polis Genel Müdürlüğü) 536 puan

GENÇ ERKEKLER

1-Tamer Y. SOYKAN (Alayköy A.A. Kulübü) 454 puan

PARALİMPİK ERKEKLER (Destekli)

1-Ömer BULDUK (Levent Yıldızları) 88 puan

PARALİMPİK KADINLAR (Destekli)

1- Pınar CEVDET (Levent Yıldızları) 63 puan

1- Gülen CANAŞ (U.K.Ü. Yıldızları) 60 puan

TABANCA TAKIM TASNİFİ

KADINLAR

1-KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1548 puan

(Gülbahar AVCI, Güleser ARSLAN, Esma FİDAN)

2-KKTC. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1436 puan

(Merve AVCI, Seda TAŞ, Hatice K. DESTE)

3-ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 1377 puan

(Jale RÜZGAR, Huriye KUZU, Münevver SAKAR)

ERKEKLER

1- KKTC. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1612 puan

(Günay KARACAMERT, Aykut ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin MISTIKOĞLU)

2- KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1605 puan

(Şeref ERDOĞAN, Alpaslan KABASAKAL, Mehmet ÇOLAKOĞLU)

3- ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 1379 puan

(Tamer Y. SOYKAN, Ali E. LATİF, Ali TÜRKKAL)

TÜFEK BİREYSEL TASNİF

BÜYÜK ERKEKLER

1-Mehmet OLGUN (Alayköy A.A. Kulübü) 606,8 puan

2-Eray KARACAMERT (KKTC. Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 588,1 puan

3-Tolgay BOYACIOĞLU (KKTC.Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 585,9 puan

GENÇ ERKEKLER

1-Tolga KANSU (Alayköy A.A. Kulübü) 513,1 puan

2-Onur ULAŞ (Alayköy A.A. Kulübü) 489,8 puan

3-Mert Efe GÜNGÖR (Alayköy A.A. Kulübü) 402,8 puan

KADINLAR

1-Melis ÜRETKEN (Göçmenköy A.A. Birliği) 576,1 puan

2-Selda ÖZDİLEK (KKTC. Güvenlik Kuv. Komutanlığı) 565,1 puan

3-Aslı YEŞİLYURT (Levent A.A. Kulübü) 564,6 puan

GENÇ KIZLAR

1-Sedef ÖZDEN (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 538,8 puan

2-Lal KUDRUZA (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 520,9 puan

3-Gülden CANAŞ (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 515,0 puan

YILDIZ KIZLAR

1-Ela BENLİ (U.K.Üniversitesi Spor Kulübü) 304,5 puan

TÜFEK TAKIM TASNİF

ERKEKLER

1-KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1729,7 puan

(Eray KARACAMERT, Tolgay BOYACIOĞLU, Hakan KANSU)

2-ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 1709,2 puan

(Mehmet OLGUN, Ali TÜRKKAL, Hamza KIR)

KADINLAR

1-KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 1638,9 puan

(Fatma BOZKURT, Türkan D. SONAY, Selda ÖZDİLEK)

2-LEVENT AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 1631,0 puan

(Sena DİNÇER, Fatma KAFA, Aslı YEŞİLYURT)

3- ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 1574,7 puan

(Lal KUTRUZA, Gülden CANAŞ, Sedef ÖZDEN)

Bu habere tepkiniz:



16/11/2021 10:50