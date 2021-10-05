Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer Kolozali Kupası Devam Ediyor

KKTC. Atıcılık Federasyonunun merhum Ömer Kolozali anısına düzenlediği Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Kupa müsabakaları devam ediyor.

02-03 Ekim tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan müsabakalarının 1.Etabı tamamlandı

Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular kısıtlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını gerçekleştirmek üzere zamana karşı mücadele vererek daire puanlamalı kart hedeflere tüm kategorilerde çok başarılı atışlar yapıldı

Müsabaka Poligonu, UKÜ Arena Spor Kompleksi tarafından çok iyi hazırlanmış ve atış alanlarında Olimpik standartlarda hizmet sağlandı

Müsabakalar 09-10 Ekim tarihlerinde yine UKÜ Arena Spor Kompleksi içerisinde bulunan Olimpik kapalı salon havalı silahlar poligonunda tamamlanacak

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05/10/2021 09:51