Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer Kolozali Kupası Tamamlandı

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12/10/2021

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Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer Kolozali Kupası Tamamlandı

KKTC Atıcılık Federasyonu'nun faaliyet programı çerçevesinde düzenlediği faaliyetler devam ediyor. 02-03 Ekim tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer Kolozali Kupası müsabakalarının 1.Etabı yüksek puanlarla tamamlandıktan sonra dikkatler 09-10 Ekim tarihlerindeki atışlara yönelmişti. Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular, sınırlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını ayakta duruş pozisyonunda 10 metre mesafede sabit duran daire puanlamalı kart hedeflere zamana karşı mücadele vererek atışlar yaparak birbirlerine çok yakın puanlar elde etti.. Paralimpik Havalı Tüfek disiplinde Orkun BOZKURT ve Olimpik Havalı Tüfek disiplini yıldız kızlar (12-16 yaş) kategorisi atıcı sporcusu Ela BENLİ yeni KKTC Rekorlarının sahibi oldu. Müsabakalarda Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) ile Uluslararası Paralimpik Havalı Silahlar teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni uygulandı.

12/10/2021 10:03
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TAGS: KKTC Atıcılık Federasyonu, Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Ömer, Kolozali Kupası
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