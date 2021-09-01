Olimpik Skeet’de Salih Oday'dan Tarihi Rekor! “122”

28-29 Ağustos tarihlerine Mutluyaka Atış poligonunda gerçekleşen Gazimağusa Skeet kupasında büyük erkekler kategorisinde ferdi olarak yarışan son iki yılın sezon şampiyonu Salih Oday 125 de 122 gibi kırılması oldukça zor bir rekora imza atarak KKTC Büyük Erkekler Skeet Rekorunun yeni sahibi oldu

121 vuruş puanı olan ve 6 sporcu tarafından paylaşılan eski rekora da ortak olan Salih Oday bu başarısına geçen yıl Lefke poligonunda ulaşmıştı, çalışmalarını artıran Salih Oday 1 yıllık süre sonunda bu kez de kırılması oldukça güç bir skor olan 122 vuruş puanına erişerek tarihi bir Rekora imza atmış oldu.

Olimpic Skeet müsabakası toplam 125 hedef plakadan oluşuyor ve müsabaka 2 gün sürüyor, ilk gün 25 hedef plakadan oluşan 3 ayrı seri ile toplamında 75 hedef plakaya ateş edilirken ikinci gün ise 25 hedef plakadan oluşan 2 ayrı seriye atış edilip toplamda 125 hedef plakaya ulaşılıyor.

Müsabakanın ilk günündeki ilk serisini 25 tam puan ile tamamlayan sporcu 2.ci ve 3. cü serilerilerde 24’er puan toplayarak ilk günü 73/75 puan ile tamamladı ve ikinci gün rekor kırma şansını eline geçirdi. İlk günkü başarılı performansını ikinci gün de sürdüren Oday ilk seride yine 25 tam puan kaydederek rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Oldukça baskı altında geçen son serisinde ise 24 vuruş yaparak toplamda 122 puana ulaşıp Yeni KKTC Büyük Erkekler Skeet Rekorunun sahibi oldu.

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01/09/2021 10:45